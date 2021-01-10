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15:56   10 Января 2021
Политика

ЦИК Казахстана заявил, что явка на парламентских выборах превысила 58%

ЦИК Казахстана заявил, что явка на парламентских выборах превысила 58%

Явка на выборах депутатов нижней палаты парламента Казахстана на 18:00 (15:00 по московскому времени) составила 58,2%, сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

Самая большая явка избирателей зафиксирована в Северо-Казахстанской области — 69,8%, наименьшая — в Алма-Ате, где она составила 27,7%.

За места в нижней палате парламента конкурируют пять партий. Их получат те из них, кто наберет семь и более процентов голосов. Выборы на основной территории страны завершатся в 20:00 (17:00 по московскому времени).

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#выборы #казахстан #явка

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