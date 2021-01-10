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15:50   10 Января 2021
Армия

Морская авиация ЧФ России налетала свыше 4,5 тысячи часов в 2020 году

Морская авиация ЧФ России налетала свыше 4,5 тысячи часов в 2020 году

Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота налетали свыше 4,5 тысячи часов в ходе учений в 2020 году.

По данным пресс-службы флота, в минувшем году военные провели 10 летно-тактических учений с эскадрильями и авиаполками, отработали свыше четырех тысяч применений авиации во время учений с боевой стрельбой.

В рамках маневров также осуществлялись пуски ракет систем "воздух-земля" и "воздух-воздух". Кроме того, военные успешно освоили боевое применение модернизированного вертолета Ка-27м одиночно и в составе тактических групп.

Помимо тренировочных полетов, российские летчики также контролировали ситуацию в зоне ответственности Черноморского флота.

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#черноморский флот #минобороны рф #морская авиация

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