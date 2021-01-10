Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:32   10 Января 2021
Политика

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в Кремле.

В сообщении сказано, что российский лидер и французский президент обсудили вопросы, которые связаны со встречей глав Российской Федерации, Азербайджана и Армении. Кремль также сообщил, что встреча пройдет в Москве. Помимо этого, отмечается, что Макрон в телефонном разговоре с Путиным поддержал усилия российской стороны по содействию урегулированию в Нагорном Карабахе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #кремль #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров