Сенатор Пушков пояснил, как РФ справится с основными проблемами в 2021 году

России придется противостоять трем главным вызовам в 2021 году, считает сенатор Алексей Пушков.

России придется противостоять трем главным вызовам в 2021 году, считает сенатор Алексей Пушков.

Политик рассказал о проблеме выхода из пандемии, диктата крупных интернет-платформ и изменений во внутренней, внешней политике Соединенных Штатов. Сенатор предложил варианты выхода из непростых для России ситуаций в Telegram-канале.

"Ответ на первую — вакцинация и сокращение степени уязвимости населения. На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете <...> плюс развитие собственных интернет-платформ", — пояснил Пушков.

Иностранные ресурсы вряд ли будут следовать российскому законодательству, подчеркнул сенатор. Он также прокомментировал обстановку в США.

Решение третьей проблемы будет зависеть от способности РФ противостоять давлению Америки. США попытаются усилить влияние на Россию в новом году, добавил политик.