Поклонская показала архивное фото дочери в день ее рождения

Архивный снимок с новорожденной дочерью опубликовала депутат Государственной думы Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети Instagram.

Архивный снимок с новорожденной дочерью опубликовала депутат Государственной думы Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети Instagram.

Политик старается не афишировать подробности своей личной жизни, несмотря на то, что является активным пользователем соцсетей. Поэтому редкий архивный снимок крайне воодушевил ее поклонников.

В публикации Поклонская отметила, что рождение ребенка — важный этап в жизни любой женщины. Свою дочь она назвала своей радостью, любовью и счастьем.

"Для каждой мамы рождение ребёнка — это то, чем мы гордимся и живем дальше, и в день рождения своей дочери желаю здоровья, сил и мудрости родителям и деткам!" — написала политик в соцсети.

К поздравлениям присоединились фолловеры аккаунта. Многие пожелали Поклонской мудрости в воспитании дочери, а девочке здоровья и счастья.

"Желаю, чтобы Ваша девочка всегда Вас только радовала. А это значит, чтобы она была здоровенькая и счастливая!!!"; "Вашей дочери желаю счастья, здоровья, успехов, радости и божьей помощи. Пусть ангел-хранитель будет рядом!" — отметили пользователи соцсети под фотографией.

Последнее время Поклонская пересматривает архив фотографий, чем активно делится на своих аккаунтах. Недавно звезда опубликовала летний снимок, на котором она позирует вместе с певицей Наташей Королевой и ее супругом Тарзаном.