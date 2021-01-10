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15:23   10 Января 2021
Происшествия

Москвичи принесли цветы к посольству Индонезии в память о жертвах крушения Boeing

Москвичи принесли цветы к посольству Индонезии в память о жертвах крушения Boeing

Большой букет цветов появился у посольства Индонезии в Москве в память о погибших при крушении Boeing.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду после вылета из Джакарты. На борту разбившегося лайнера находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасатели проводят поисковую операцию в Яванском море.

В воскресенье люди положили цветы у здания диппредставительства на Новокузнецкой улице в знак сожаления и сочувствия по поводу крушения самолета. Букет находится под табличкой посольства.

Авиакатастрофа произошла 9 января. У диспетчера пропала связь с лайнером, после чело самолет за минуту потерял более 10 тыс. футов высоты. Это произошло спустя четыре минуты после вылета Boeing.

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#москва #крушение #boeing #индонезия

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