Москвичи принесли цветы к посольству Индонезии в память о жертвах крушения Boeing

Большой букет цветов появился у посольства Индонезии в Москве в память о погибших при крушении Boeing.

Большой букет цветов появился у посольства Индонезии в Москве в память о погибших при крушении Boeing.

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду после вылета из Джакарты. На борту разбившегося лайнера находились 53 пассажира и 12 членов экипажа. Спасатели проводят поисковую операцию в Яванском море.

В воскресенье люди положили цветы у здания диппредставительства на Новокузнецкой улице в знак сожаления и сочувствия по поводу крушения самолета. Букет находится под табличкой посольства.

Авиакатастрофа произошла 9 января. У диспетчера пропала связь с лайнером, после чело самолет за минуту потерял более 10 тыс. футов высоты. Это произошло спустя четыре минуты после вылета Boeing.