США испугались китайской "климатической бомбы"

КНР работает над созданием системы активного управления погодой, способной оказывать влияние на метеопроцессы на большей части страны.

КНР работает над созданием системы активного управления погодой, способной оказывать влияние на метеопроцессы на большей части страны.

Планы по "резкому расширению экспериментальной программы воздействия на атмосферные процессы" Пекин опубликовал в декабре прошлого года, отметив, что технологии призваны вызывать искусственный дождь и бороться с градом. Китай планирует наладить систему в ближайшие пять лет. Цель "покрытия" технологии — 5,5 млн кв. м.

Журналисты Вloomberg отмечают, что КНР и без того обладает крупнейшей в мире системой управления погоды, и потому многие эксперты склонны полагать, что Поднебесная на самом деле работает над климатическим оружием, которое может оказывать влияние на попадание атмосферных осадков на территории соседних стран. В то же время Росгидромет опасений американских коллег не разделяет, отметив, что замысел Китая направлен скорее на обеспечение сельхозплощадок в стране искусственным дождем.