В Петербурге ожидаются аномальные морозы после праздников

Ночь с 8 на 9 января была самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы, но это не предел, рассказал ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ночь с 8 на 9 января была самой холодной в Санкт-Петербурге с начала зимы, но это не предел, рассказал ведущий синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Аномальные морозы ожидаются в Северной столице в первую рабочую неделю после праздников, передает iReactor. Температура воздуха 9 января упала до −15 градусов в городе и до −20 градусов по Цельсию — в Ленобласти, рассказал специалист.

Днем в городе термометр показывает от −13 до −15 градусов, что ниже климатической нормы на 8–9 градусов. Минувшая ночь в Петербурге стала самой морозной с начала зимы, заключил Леус.