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14:44   10 Января 2021
Политика

Украине предрекли новые техногенные катастрофы после взрыва газопровода

Украине предрекли новые техногенные катастрофы после взрыва газопровода

Взрыв произошел на участке газопровода на Украине, по которому газ из РФ поступает в ЕС. Подобные техногенные катастрофы продолжатся, считает экономист Александр Дудчак. 

Инцидент на участке Уренгой — Помары — Ужгород в Полтавской области не повлияет на транзит топлива, заверила компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. Однако российские эксперты придерживаются иной точки зрения.

То, что произошло, это общая проблема для всей украинской газовой системы, заявил в беседе с Nation News Александр Дудчак. Украина, по его словами, успешно пользуется наследием СССР, но не занимается его модернизацией.

"Давно идет речь о том, что газовая система страны нуждается в модернизации, это требует достаточно серьезных инвестиций, но в сегодняшней ситуации инвестора будет очень сложно найти", — заявил собеседник издания.

И сомнений в том, что подобные техногенные катастрофы будут продолжаться, нет, подчеркнул экономист. "Этот взрыв еще цветочки" по сравнению с тем, что Украине предстоит пережить.

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#украина #взрыв #газопровод #техногенные катастрофы

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