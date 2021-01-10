Украине предрекли новые техногенные катастрофы после взрыва газопровода

Взрыв произошел на участке газопровода на Украине, по которому газ из РФ поступает в ЕС. Подобные техногенные катастрофы продолжатся, считает экономист Александр Дудчак.

Взрыв произошел на участке газопровода на Украине, по которому газ из РФ поступает в ЕС. Подобные техногенные катастрофы продолжатся, считает экономист Александр Дудчак.

Инцидент на участке Уренгой — Помары — Ужгород в Полтавской области не повлияет на транзит топлива, заверила компания-оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины. Однако российские эксперты придерживаются иной точки зрения.

То, что произошло, это общая проблема для всей украинской газовой системы, заявил в беседе с Nation News Александр Дудчак. Украина, по его словами, успешно пользуется наследием СССР, но не занимается его модернизацией.

"Давно идет речь о том, что газовая система страны нуждается в модернизации, это требует достаточно серьезных инвестиций, но в сегодняшней ситуации инвестора будет очень сложно найти", — заявил собеседник издания.

И сомнений в том, что подобные техногенные катастрофы будут продолжаться, нет, подчеркнул экономист. "Этот взрыв еще цветочки" по сравнению с тем, что Украине предстоит пережить.