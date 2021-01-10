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14:28   10 Января 2021
Политика

Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отношения с официальным Киевом.

По его словам, Белоруссия готова к возобновлению здоровых отношений с Украиной.

Кроме того, глава республики объяснил недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за сложности положения, в котором сейчас оказалась украинская сторона.

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#украина #отношения #белоруссия

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