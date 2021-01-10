14:28 10 Января 2021Политика
Лукашенко высказался об отношениях с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отношения с официальным Киевом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отношения с официальным Киевом.
По его словам, Белоруссия готова к возобновлению здоровых отношений с Украиной.
Кроме того, глава республики объяснил недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за сложности положения, в котором сейчас оказалась украинская сторона.