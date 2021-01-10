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14:18   10 Января 2021
Политика

Экс-депутат Рады обвинила Зеленского и Порошенко в содействии "российской оккупации"

Экс-депутат Рады обвинила Зеленского и Порошенко в содействии "российской оккупации"

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-лидер страны Петр Порошенко способствуют "российской оккупации", заявила бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион.

Об этом националистка рассказала в своем видеоблоге. Фарион заявила, что Зеленский "перешел на язык оккупанта", обратившись к жителям Донбасса и Крымского полуострова на русском.

"Почему он перешел на язык оккупанта? Потому что у него был прекрасный наставник в этом вопросе. Фамилия этого наставника — Порошенко", — заявила она.

Также экс-депутат Рады напомнила, что именно Порошенко впервые в новейшей истории "сломал традицию" и на высшей государственной публичной трибуне "говорил языком оккупанта".

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#порошенко #украина #фарион #зеленский

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