Лукашенко рассказал о результатах встречи с оппозицией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги переговоров с оппозиционерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал итоги переговоров с оппозиционерами.

По его словам, журналисты напрасно стали высмеивать эту встречу.

"Я увидел людей, которые хотели быть у власти. Я тем самым продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно, если этого кто-то хочет", — сказал он в ходе интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.

Кроме того, глава республики добавил, что четко понял, какой бы стала страна, если бы эти люди пришли к власти.