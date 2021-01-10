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13:54   10 Января 2021
Армия

Армения на трехсторонней встрече в Москве поднимет вопрос о пропавших военнопленных

Армения на трехсторонней встрече в Москве поднимет вопрос о пропавших военнопленных

Подписание документов, касающихся Нагорного Карабаха и других территориальных вопросов, в ходе встречи лидеров РФ и Армении в Москве не предусмотрено.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Во время встречи главы армянского правительства Никола Пашиняна, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина Ереван намерен поднять вопрос о военнопленных, пропавших без вести во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября. Согласно совместному заявлению Армении, Азербайджана и России, часть НКР перешла под контроль Баку. В регион введены российские миротворцы, которые обеспечивают соблюдение перемирия.

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