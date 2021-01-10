Более 200 военных саперов участвуют в учениях на комплексе "Скорпион"

Военные инженеры и саперы Каспийской флотилии на учебном комплексе "Скорпион" в Дагестане оттачивают мастерство в обнаружении мин.

Военные инженеры и саперы Каспийской флотилии на учебном комплексе "Скорпион" в Дагестане оттачивают мастерство в обнаружении мин.

Также отрабатываются действия при установке минно-взрывных заграждений.

Министерство обороны Российской Федерации отмечает, что к сборам на комплексе "Скорпион" привлечено около 200 военных. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений береговых войск Каспийской флотилии изучают способы ведения инженерной разведки в прибрежной зоне и действия при минировании и разминировании территорий.

Также военные учатся обнаруживать противодесантные мины в прибрежной полосе моря с модернизированным водолазным миноискателем. Задействовано более 50 единиц техники.