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13:52   10 Января 2021
Армия

Более 200 военных саперов участвуют в учениях на комплексе "Скорпион"

Более 200 военных саперов участвуют в учениях на комплексе "Скорпион"

Военные инженеры и саперы Каспийской флотилии на учебном комплексе "Скорпион" в Дагестане оттачивают мастерство в обнаружении мин.

Также отрабатываются действия при установке минно-взрывных заграждений.

Министерство обороны Российской Федерации отмечает, что к сборам на комплексе "Скорпион" привлечено около 200 военных. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений береговых войск Каспийской флотилии изучают способы ведения инженерной разведки в прибрежной зоне и действия при минировании и разминировании территорий.

Также военные учатся обнаруживать противодесантные мины в прибрежной полосе моря с модернизированным водолазным миноискателем. Задействовано более 50 единиц техники.

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#учения #каспийская флотилия #"Скорпион"

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