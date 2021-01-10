Изобретатель кубика Рубика станет героем голливудского фильма

Самая известная в мире головоломка — кубик Рубика — станет темой нового голливудского фильма, производством которого займутся сразу две компании.

Самая известная в мире головоломка — кубик Рубика — станет темой нового голливудского фильма, производством которого займутся сразу две компании.

Байопик, сюжет которого предположительно будет разворачиваться вокруг известного венгерского архитектора Эрне Рубика, подарившего миру в 1974 году всем известную головоломку, будет сниматься при поддержке компаний Hyde Parks Entertainment и Endeavor Content.

По данным, цитируемым зарубежными СМИ, во главе проекта может стать кинопродюсер Ашок Амритрадж, заявивший, что с удовольствием снял бы фильм про мир Рубика, поскольку его с этой игрушкой связывают ностальгические воспоминания.