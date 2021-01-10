Лукашенко считает цену на российский газ несправедливой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал условия закупки российского газа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал условия закупки российского газа.

По его словам, цена на российские энергоносители для Белоруссии могла бы быть более справедливой.

При этом он добавил, что не планирует обсуждать этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

"Если вы так решили, пусть будет так", — сказал он.

Глава республики также отметил, что цена на газ из России для Белоруссии на 2021 год составит 128,5 доллара за 1 тысячу кубометров.