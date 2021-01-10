ЦИК Казахстана доложил о явке на выборах к 16:00 по местному времени

Явка избирателей на выборах в парламент Казахстана составила 52,5 процента к 16:00 по местному времени. Об этом сообщили в ЦИК.

Явка избирателей на выборах в парламент Казахстана составила 52,5 процента к 16:00 по местному времени. Об этом сообщили в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Казахстана предоставила данные о явке на выборы депутатов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихатов республики. Больше половины зарегистрированных избирателей заполнили и отдали бюллетени. Всего в голосовании должны принять участие почти 2 млн граждан Казахстана.