Кедми испугался за судьбу «ядерного чемоданчика» в руках Байдена

Новый президент США Джо Байден непредсказуем, считает политический эксперт.

Политический эксперт Яков Кедми высмеял опасения спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси, что действующий президент Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Политик-демократ попросила главу Объединенного комитета начальников штабов генералу Марка Милли с лишить Трампа кодов доступа к ядерным ракетам, поскольку тот якобы может использовать арсенал США, чтобы удержать власть.

По мнению Кедми, новый глава Белого дома более непредсказуем, по сравнению с Трампом. Ведь 78-летний Джо Байден часто путает имена близких и последовательность происходящих событий.

«У Байдена вообще большую часть суток нет связи с действительностью. Он не всегда понимает, где находится, не знает, что происходит. И этот человек сидит на ядерной кнопке сильнейшей ядерной державы. И он вместе с этой дамой [Пелоси — прим.ред.] должен принимать решения по самым важным международным проблемам, решать судьбу государства», — сказал эксперт.

Так, 31 декабря Байден вновь напомнил соотечественникам о своем преклонном возрасте очередной оговоркой. Он случайно назвал своего заместителя Камалу Харрис «избранным президентом». Во время предвыборной борьбы Трамп прозвал Байдена «сонным Джо».

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа. Во время штурма Капитолия президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но также называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. После временного ограничения доступа соцсеть навсегда заблокировала аккаунт президента.