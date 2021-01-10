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14:01   10 Января 2021
Политика

Кедми испугался за судьбу «ядерного чемоданчика» в руках Байдена

Кедми испугался за судьбу «ядерного чемоданчика» в руках Байдена

Политический эксперт Яков Кедми высмеял опасения спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси, что действующий президент Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Политик-демократ попросила главу Объединенного комитета начальников штабов генералу Марка Милли с лишить Трампа кодов доступа к ядерным ракетам, поскольку тот якобы может использовать арсенал США, чтобы удержать власть.

По мнению Кедми, новый глава Белого дома более непредсказуем, по сравнению с Трампом. Ведь 78-летний Джо Байден часто путает имена близких и последовательность происходящих событий.

«У Байдена вообще большую часть суток нет связи с действительностью. Он не всегда понимает, где находится, не знает, что происходит. И этот человек сидит на ядерной кнопке сильнейшей ядерной державы. И он вместе с этой дамой [Пелоси — прим.ред.] должен принимать решения по самым важным международным проблемам, решать судьбу государства», — сказал эксперт.

Так, 31 декабря Байден вновь напомнил соотечественникам о своем преклонном возрасте очередной оговоркой. Он случайно назвал своего заместителя Камалу Харрис «избранным президентом». Во время предвыборной борьбы Трамп прозвал Байдена «сонным Джо».

Кедми испугался за судьбу «ядерного чемоданчика» в руках Байдена

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения.

В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа. Во время штурма Капитолия президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но также называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. После временного ограничения доступа соцсеть навсегда заблокировала аккаунт президента.

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