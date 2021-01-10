Кедми испугался за судьбу «ядерного чемоданчика» в руках Байдена
Политический эксперт Яков Кедми высмеял опасения спикера Палаты представителей США Ненси Пелоси, что действующий президент Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Политик-демократ попросила главу Объединенного комитета начальников штабов генералу Марка Милли с лишить Трампа кодов доступа к ядерным ракетам, поскольку тот якобы может использовать арсенал США, чтобы удержать власть.
По мнению Кедми, новый глава Белого дома более непредсказуем, по сравнению с Трампом. Ведь 78-летний Джо Байден часто путает имена близких и последовательность происходящих событий.
«У Байдена вообще большую часть суток нет связи с действительностью. Он не всегда понимает, где находится, не знает, что происходит. И этот человек сидит на ядерной кнопке сильнейшей ядерной державы. И он вместе с этой дамой [Пелоси — прим.ред.] должен принимать решения по самым важным международным проблемам, решать судьбу государства», — сказал эксперт.
Так, 31 декабря Байден вновь напомнил соотечественникам о своем преклонном возрасте очередной оговоркой. Он случайно назвал своего заместителя Камалу Харрис «избранным президентом». Во время предвыборной борьбы Трамп прозвал Байдена «сонным Джо».
6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.
Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения.
В тот же день Twitter начал ограничивать работу аккаунта Трампа. Во время штурма Капитолия президент призывал сторонников вести себя мирно, а затем осудил их действия, но также называл их патриотами и продолжал говорить о фальсификации итогов голосования. После временного ограничения доступа соцсеть навсегда заблокировала аккаунт президента.