Лукашенко рассказал о перспективах в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах касательно дипломатических отношений с США.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах касательно дипломатических отношений с США.

По его словам, Минск намерен выстраивать отношения с администрацией Вашингтона.

"Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", — сказал он.

Стоит отметить, что отношения между США и Белоруссией начали налаживаться после президентских выборов 2016 года. В июле прошлого года Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.