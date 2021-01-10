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13:06   10 Января 2021
Политика

Лукашенко рассказал о перспективах в отношениях с США

Лукашенко рассказал о перспективах в отношениях с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах касательно дипломатических отношений с США.

По его словам, Минск намерен выстраивать отношения с администрацией Вашингтона.

"Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", — сказал он.

Стоит отметить, что отношения между США и Белоруссией начали налаживаться после президентских выборов 2016 года. В июле прошлого года Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

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#сша #отношения #лукашенко

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