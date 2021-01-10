13:06 10 Января 2021Политика
Лукашенко рассказал о перспективах в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах касательно дипломатических отношений с США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих планах касательно дипломатических отношений с США.
По его словам, Минск намерен выстраивать отношения с администрацией Вашингтона.
"Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", — сказал он.
Стоит отметить, что отношения между США и Белоруссией начали налаживаться после президентских выборов 2016 года. В июле прошлого года Лукашенко назначил послом республики в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.