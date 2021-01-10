"Ну, я и есть батька": Лукашенко прокомментировал свое прозвище

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже привык к своему прозвищу "батька".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже привык к своему прозвищу "батька".

Об этом белорусский лидер рассказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому", — заявил он.

Он также сравнил себя с белкой в колесе, которая попросту не может остановиться. По его мнению, у президента страны попросту нет времени задумываться об усталости. Лукашенко заметил, что уже привык к постоянному напряжению и высокому темпу жизни, и чувство усталости отсутствует.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал разработку проекта новой Конституции. Он заметил, что текст документа продолжает прорабатываться, завершение планируется к концу 2021 года.