Выборы в Киргизии и Казахстане. Главное

В Киргизии досрочно выбирают президента, а в Казахастане проходят выборы депутатов мажилиса и представителей местной власти.

2021 год стартовал с электоральных кампаний в странах СНГ. В Киргизии 10 января проходят досрочные выборы президента и референдум, а в Казахстане — выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента). Они идут одновременно с выборами малахитов (местных представительных органов). Подробности — в материале «Политики Сегодня».

Выборы президента Киргизии

Внеочередное голосование в Киргизии было назначено после досрочной отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Экс-глава государства сложил с себя полномочия в середине срока. Это произошло после начала массовых протестов в октябре, которые были вызваны недовольством населения итогами парламентских выборов.

Всего на пост шестого президента Киргизии претендуют 17 человек. Среди них — бывшие министры, судьи, политики и депутаты. Треть списка составляют бизнесмены. Самый экстравагантный кандидат в президенты — Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай). Он объявлял себя богом и сообщил, что Вселенная назначила его президентом страны до выборов.

Впрочем, главный претендент на пост главы государства — Садыр Жапаров. Благодаря октябрьским протестам он занял должность исполняющего обязанности премьер-министра, а после ухода в отставку президента Жээнбекова стал временно исполняющим обязанности президента.

В середине ноября для участия в выборах он сложил с себя все полномочия. Жапаров неоднократно заявлял, что в случае победы будет продолжать стратегические и союзнические отношения с Россией.

Референдум о форме правления

Одновременно с выборами главы государства в Киргизии проходит очередной референдум по изменению конституции. В основной закон вносили правки уже девять раз. Граждане выбирают форму правления в стране. Предлагаются три варианта ответов: «президентская республика», «парламентская республика», «против всех вариантов».

В стране за небольшой период времени сформировалось сразу несколько оппозиционных движений, выступающих против президентской формы правления. Однако поскольку их голоса будут разделены между двумя вариантами — «за парламентаризм» и «против всех», сторонникам президентской формы правления будет проще одержать победу.

За трансформацию Киргизии в президентскую республику выступает Жапаров. Именно он стал инициатором конституционной реформы. Предложенные кандидатом поправки предполагают сокращение числа депутатов на четверть, а также расширение полномочий президента: в его руках сосредоточится вся полнота исполнительной власти. Предполагается также пересмотр сроков президентского правления: вместо одного шестилетнего планируется ввести две пятилетки.

Оценка наблюдателей

Голосование на досрочных выборах президента Киргизии проходит в спокойном режиме, но с невысокой явкой. Об этом заявил глава делегации Совета Федерации РФ, зампред Комитета палаты по международным делам Фарит Мухаметшин.

Группа из шести сенаторов является частью делегации наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам Мухаметшина, каждый наблюдатель уже посетил от девяти до двенадцати участков.

«Выборы идут в спокойном режиме... Идут открыто, демократично, обеспечены все избирательные участки необходимой техникой, аппаратурой, обеспечена безопасность, обучены члены избирательных комиссий. Очень опытные люди везде», – заявил Мухаметшин РИА Новости.

Всего за выборами и референдумом наблюдают 311 международных наблюдателей из 43 стран. Аккредитацию для освещения выборов получили 93 СМИ из 11 стран, в том числе 34 из России, 19 из Германии, 14 из Великобритании, по пять из Японии, Соединенных Штатов и Франции.

Явка

Мухаметшин предположил, что итоговая явка будет ниже, чем на октябрьских выборах в парламент. По данным ЦИК, к 16:00 по местному времени (13:00 мск) в выборах президента на приняли участие около 26,59% избирателей. На парламентских выборах 4 октября, результаты которых впоследствии были отменены, за это время пришли почти 37% избирателей.

Вместе с тем ЦИК Киргизии признал состоявшимся референдум по выбору формы правления страны. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что по состоянию на 18:00 (15:00 мск) в голосовании приняли участие 1 178 656 человек или 33,08% избирателей.

Накануне глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова допустила проведение второго тура президентских выборов. В случае необходимости они могут состояться в течение 14 дней после подведения итогов основного голосования. При этом подсчет голосов не должен длиться более 20 дней. Это понадобится только в том случае, если ни один из кандидатов в ходе основного тура не наберет более 50% голосов избирателей.

Ввыборы в парламент Казахстана

Впервые за 16 лет они будут не досрочными, а очередными: за два месяца до истечения срока полномочий депутатов нынешнего созыва. С 2007 года мажилис состоит из 107 парламентариев: 98 из них избираются по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам. Девять независимых беспартийных депутатов — Ассамблеей народа Казахстана.

Сейчас в нижнюю палату парламента входят представители трех политических партий — 81 депутат от партии президента «Нур Отан» («Свет Отечества»), по семь депутатов от «Народной партии Казахстана» (бывшей «Коммунистической народной партии Казахстана») и демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь»).

Кроме них, на выборы допущены Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), и «Адал» («Честность»). Всего пять политических сил.

Депутатом парламента может быть несудимый гражданин Казахстана не младше 25 лет, постоянно проживающий здесь последние 10 лет.

Что нового в выборах 2021?

Выборы в Казахстане проводят в соответствии с обновленным выборным законодательством. Во-первых, вводится институт парламентской оппозиции. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов мажилиса будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. Чтобы попасть в парламент, им необходимо преодолеть семипроцентный барьер.

Впрочем, в текущих выборах оппозиционные силы не участвуют. Общенациональная социал-демократическая партия, которая считает себя таковой, объявила выборам бойкот.

Кроме того, к политическим силам также предъявляются новые требования — в списках должно быть не менее 30% женщин и кандидатов в возрасте до 29 лет. Еще одно нововведение заключается в том, что предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам.

Наблюдатели

За месяц до выборов ЦИК издала постановление, существенно ограничивающее возможности наблюдения за ходом голосования. В документе говорится, что «законодательство не допускает онлайн-видеотрансляции с избирательных участков», поскольку это «является функцией СМИ».

Но и у представителей прессы возможности фиксировать происходящее на избирательных участках были ограничены. Казахстанская ЦИК постановила, что вести съемку можно лишь в специально отведенных местах. Новые правила также не позволили некоторым организациям отправить своих представителей для мониторинга выборов.

За выборами в Казахстане следит группа международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ. В нее входят депутаты и сенаторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники секретариата МПА СНГ и Международного института мониторинга развития демократии.

Возглавляет мониторинговую группу российский сенатор Алексей Майоров. Он сообщил, что серьезных нарушений на выборах не выявлено.

Всего от миссии СНГ аккредитовано 234 наблюдателя.

Явка

В Казахстане явка на выборах высокая. По состоянию на 18:00 (15:00 мск), на очередных выборах депутатов мажилиса и маслихатов проголосовали 58,2% избирателей, включенных в списки.