Лукашенко рассказал, когда будет готов проект новой Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход создания проекта новой конституции республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ход создания проекта новой конституции республики.

По его словам, проект новой Конституции Белоруссии будет закончен в конце текущего года.

После окончания работы над проектом состоится всенародный референдум, в ходе которого граждане страны должны будут его утвердить. Кроме того, глава государства добавил, что поправки в конституцию могут быть "обозначены" на Всебелорусском народном собрании.