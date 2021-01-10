Токаев пообещал не предпринимать репрессивных мер против протестующих

Власти Казахстана не будут предпринимать репрессивных мер против протестующих в связи с выборами депутатов Мажилиса, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Власти Казахстана не будут предпринимать репрессивных мер против протестующих в связи с выборами депутатов Мажилиса, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По словам политика, протестные настроения есть во всех странах, но полиция будет действовать в строгом соответствии с законом.

"Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет. Правоохранители будут работать в точном соответствии с нашим законодательством", — заявил Токаев.

В Казахстане 10 января проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов), в них участвуют пять партий.