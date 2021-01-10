Спасатели обнаружили черные ящики разбившегося индонезийского Boeing

Специалисты в ходе спасательной операции обнаружили черные ящики потерпевшего крушение индонезийского Boeing.

Специалисты в ходе спасательной операции обнаружили черные ящики потерпевшего крушение индонезийского Boeing.

Воздушное судно авиакомпании Sriwijaya Air разбилось при совершении рейса из Джакарты в Понтианак. На борту находились 62 человека. В ходе поисковой операции спасатели нашли черные ящики Boeing, сообщает France Presse. Водолазы ранее доложили, что обнаружили обломки самолета в Яванском море на глубине 23 метров.