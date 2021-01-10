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12:11   10 Января 2021
Происшествия

Власти Берлина усилили охрану городских объектов после штурма Капитолия

Власти Берлина усилили охрану городских объектов после штурма Капитолия

Берлинская полиция обеспечит усиленную охрану бундестага и других важных объектов в столице ФРГ.

Подобные меры безопасности вызваны протестами в США и штурмом здания конгресса, произошедшего 6 января. О таком решении сообщили местные СМИ.

Согласно тексту документа, земельная полиция Берлина уже усилила численное присутствие в районе здания немецкого парламента. Также планируется принять аналогичные меры по обеспечению безопасности у здания американского посольства.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле намерен обсудить с федеральными и земельными властями ФРГ, какие выводы стоит сделать из ситуации в Вашингтоне для надлежащей защиты парламента Германии.

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