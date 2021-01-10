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12:09   10 Января 2021
Политика

Глава ЦИК Киргизии сообщил о нарушениях на президентских выборах

Глава ЦИК Киргизии сообщил о нарушениях на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия республики получила 11 сообщений о нарушениях. В основном они касаются сбоев в работе электронных урн.

ЦИК Киргизии на данный момент получил 11 сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов президента. Об этом сообщил член избиркома Тынчтык Шайназаров.

"Сегодня поступило 11 сообщений о возможных нарушениях выборного законодательства", — заявил он​​​.

По словам Шайназарова, большая часть жалоб связана с работой автоматических считывающих урн, благодаря которым первые предварительные результаты голосования должны быть известны вскоре после закрытия участков.

В Киргизии проходят досрочные выборы президента страны, так как предыдущий лидер республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 кандидатов, среди которых не только политики, но и высокопоставленные силовики, а также бизнесмены.

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#нарушения #выборы #киргизия

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