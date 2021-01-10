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11:49   10 Января 2021
Политика

Сатановский уверен, что в США хотят избавиться от Трампа

Сатановский уверен, что в США хотят избавиться от Трампа

Мнением о дальнейшей судьбе действующего президента США Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками поделился политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE".

Он объяснил свою позицию тем, что Трампа в стране поддерживает почти половина от всех избирателей, которые в сейчас возмущены происходящим. Политолог уверен, что Трампу, который обладает "бойцовским" характером, не удастся смириться с обидой поражения и остановиться.

"Им же теперь его убивать придется или сажать", — отметил Сатановский.

Также политолог подчеркнул, что в американской истории уже происходили госперевороты, к примеру, президентские выборы 1876 года.

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#сша #трамп #сатановский

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