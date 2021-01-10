11:49 10 Января 2021Политика
Сатановский уверен, что в США хотят избавиться от Трампа
Мнением о дальнейшей судьбе действующего президента США Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками поделился политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE".
Мнением о дальнейшей судьбе действующего президента США Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками поделился политолог Евгений Сатановский в эфире "Соловьев LIVE".
Он объяснил свою позицию тем, что Трампа в стране поддерживает почти половина от всех избирателей, которые в сейчас возмущены происходящим. Политолог уверен, что Трампу, который обладает "бойцовским" характером, не удастся смириться с обидой поражения и остановиться.
"Им же теперь его убивать придется или сажать", — отметил Сатановский.
Также политолог подчеркнул, что в американской истории уже происходили госперевороты, к примеру, президентские выборы 1876 года.