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11:37   10 Января 2021
Общество

В России заразились коронавирусом еще 22 851 человек

В России заразились коронавирусом еще 22 851 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 22 851 человека в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 11,3% пациентов. Зарегистрировано 456 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 24 080 жителей.

Общее количество случаев коронавируса достигло 3 401 954 в России. За весь период пандемии от инфекции умерло 61 837 пациентов. Всего за время пандемии выздоровело 2 778 889 россиян.

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#россия #врач #коронавирус

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