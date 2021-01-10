В России заразились коронавирусом еще 22 851 человек

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 22 851 человека в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 22 851 человека в 83 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические симптомы болезни отсутствовали у 11,3% пациентов. Зарегистрировано 456 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 24 080 жителей.

Общее количество случаев коронавируса достигло 3 401 954 в России. За весь период пандемии от инфекции умерло 61 837 пациентов. Всего за время пандемии выздоровело 2 778 889 россиян.