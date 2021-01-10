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11:36   10 Января 2021
Политика

Правительство РФ планирует разработать более 150 новых законов в этом году

Правительство РФ планирует разработать более 150 новых законов в этом году

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по законотворческой деятельности кабмина на 2021 год.

Российские власти в течение этого года планируют разработать и внести в Госдуму 153 новых законопроекта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2020 году Правительством РФ было разработано 230 законопроектов.

Среди них — закон, вносящий антикризисные поправки в Бюджетный кодекс РФ и позволяющий Правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей для финансирования мероприятий по поддержке отраслей экономики и устранений последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в бюджет текущего года.

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#россия #правительство рф #мишустин

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