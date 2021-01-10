11:36 10 Января 2021Политика
Правительство РФ планирует разработать более 150 новых законов в этом году
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по законотворческой деятельности кабмина на 2021 год.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по законотворческой деятельности кабмина на 2021 год.
Российские власти в течение этого года планируют разработать и внести в Госдуму 153 новых законопроекта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В 2020 году Правительством РФ было разработано 230 законопроектов.
Среди них — закон, вносящий антикризисные поправки в Бюджетный кодекс РФ и позволяющий Правительству РФ в 2020 году увеличить расходы федерального бюджета на 1,8 трлн рублей для финансирования мероприятий по поддержке отраслей экономики и устранений последствий распространения коронавирусной инфекции без внесения изменений в бюджет текущего года.