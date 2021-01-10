Явка на выборах в Казахстане составила 44% к 14 часам по местному времени

Около 44% граждан Казахстана приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса парламента, сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

Около 44% граждан Казахстана приняли участие в голосовании на выборах депутатов Мажилиса парламента, сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

"По состоянию на 14:00 избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки", — сказал он.

Стоит отметить, что наибольшая активность избирателей наблюдается в Северо-Казахстанской области. На предыдущих выборах в Мажилис явка к 14:00 составляла 60,22%.