Лиза Арзамасова ушла от серьезных вопросов после свадьбы с Ильей Авербухом

Исполнительница роли Галины Сергеевны в ситкоме "Папины дочки", 25-летняя актриса Лиза Арзамасова отказалась говорить с фанатами на серьезные темы после свадьбы.

Исполнительница роли Галины Сергеевны в ситкоме "Папины дочки", 25-летняя актриса Лиза Арзамасова отказалась говорить с фанатами на серьезные темы после свадьбы.

Свадьба, которую сыграли Арзамасова и 47-летний тренер по фигурному катанию, продюсер "Ледникового периода" Илья Авербух, стала "вишенкой на торте" ушедшего года, побив все мыслимые рекорды цитируемости в Сети.

Сама Арзамасова до сих пор находится в "воздушном флере", и по этой причине пока не готова говорить с поклонниками на серьезные темы. Об этом актриса сообщила в объемном посте, который опубликовала в своем микроблоге в социальной сети Instagram.

"...Сейчас нет настроения совсем. Я еще в "воздушном флере" от многих добрых событий, — пояснила актриса, — еще совсем не хочется серьезничать".

В продолжении поста Арзамасова рассказала поклонникам о самой долгой елке в своей жизни, которая, по словам звезды, стояла в мамином доме на протяжении полутора лет. Столь длительный срок хранения новогоднего атрибута Арзамасова объяснила напряженным гастрольным графиком.