Съезд Трудовой партии Кореи подчеркнул важность оборонной мощи КНДР

Угрозы безопасности КНДР, исходящие от Вашингтона, требуют от Пхеньяна более пристального внимания к оборонной мощи страны.

Угрозы безопасности КНДР, исходящие от Вашингтона, требуют от Пхеньяна более пристального внимания к оборонной мощи страны.

Устав Трудовой партии Кореи — правящей партии Корейской Народно-Демократической Республики — претерпел некоторые изменения после прошедшего в субботу съезда организации. Теперь в уставе зафиксирована важность оборонной мощи страны.

В заявлении Центрального комитета ТПК утверждается, что вооруженные силы страны обеспечивают ее безопасность и гарантируют стабильность и мир на всем Корейском полуострове. Руководство партии намерено всемерно развивать армию КНДР, укрепляя ее политически и идеологически, а также создавая новую военную технику.