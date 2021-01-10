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11:00   10 Января 2021
Армия

Съезд Трудовой партии Кореи подчеркнул важность оборонной мощи КНДР

Съезд Трудовой партии Кореи подчеркнул важность оборонной мощи КНДР

Угрозы безопасности КНДР, исходящие от Вашингтона, требуют от Пхеньяна более пристального внимания к оборонной мощи страны.

Устав Трудовой партии Кореи — правящей партии Корейской Народно-Демократической Республики — претерпел некоторые изменения после прошедшего в субботу съезда организации. Теперь в уставе зафиксирована важность оборонной мощи страны.

В заявлении Центрального комитета ТПК утверждается, что вооруженные силы страны обеспечивают ее безопасность и гарантируют стабильность и мир на всем Корейском полуострове. Руководство партии намерено всемерно развивать армию КНДР, укрепляя ее политически и идеологически, а также создавая новую военную технику.

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