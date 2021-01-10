Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:47   10 Января 2021
Политика

Политолог Ищенко рассказал, как Россия и Китай уничтожают гегемонию США

Политолог Ищенко рассказал, как Россия и Китай уничтожают гегемонию США

Вопрос изоляции, которой Запад "пугал" Россию, сегодня уже не стоит, заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, Москва и Пекин последовательно уничтожают гегемонию Соединенных Штатов в мире. Россия может в любой точке планеты защитить свои интересы, отметил эксперт и добавил, что подобного развития событий нельзя было представить еще десять лет назад.

Вашингтон рассчитывал, что РФ окажется ограниченной со всех сторон, а весь мир будет американским, сказал Ищенко. Однако в настоящее время мир становится российско-китайским, и в некоторых сферах ситуация складывается не пользу США, подчеркнул он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #китай #ищенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров