Политолог Ищенко рассказал, как Россия и Китай уничтожают гегемонию США

Вопрос изоляции, которой Запад "пугал" Россию, сегодня уже не стоит, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Вопрос изоляции, которой Запад "пугал" Россию, сегодня уже не стоит, заявил политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, Москва и Пекин последовательно уничтожают гегемонию Соединенных Штатов в мире. Россия может в любой точке планеты защитить свои интересы, отметил эксперт и добавил, что подобного развития событий нельзя было представить еще десять лет назад.

Вашингтон рассчитывал, что РФ окажется ограниченной со всех сторон, а весь мир будет американским, сказал Ищенко. Однако в настоящее время мир становится российско-китайским, и в некоторых сферах ситуация складывается не пользу США, подчеркнул он.