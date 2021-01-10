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13:33   10 Января 2021
Политика

Кедми об импичменте Трампу: элиты США перешли все допустимые пределы лицемерия

Кедми об импичменте Трампу: элиты США перешли все допустимые пределы лицемерия

В США обсуждают возможность применения 25-ой поправки к Конституции для снятия Дональда Трампа с поста президента. Вице-президент США Майк Пенс не исключает такого шага, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении политика.

Согласно 25-ой поправке, вице-президент может занять пост главы государства в том случае, если большая часть сотрудников администрации заявит о недееспособности действующего президента. За полвека такое положение ни разу не применялось.

По данным источника CNN, у команды Пенса есть некоторая «обеспокоенность по поводу рисков, связанных с применением 25-й поправки или даже к процессу импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то опрометчивые действия, подвергнув страну опасности». Утверждается, что действующий президент и вице-президент не общались лично после штурма конгресса США сторонниками Трампа 6 января, в результате которого погибли пять человек.

Трамп публично так и не осудил угрозы убийства в отношении Пенса, которые сторонники президента писали в соцсетях.

«Пенс, наконец, "получил представление о мстительности" Трампа», — утверждает один из источников телеканала.

Другой собеседник CNN утверждает, что Трамп сердится на Пенса, а Пенс «разочарован и опечален Трампом».

Кедми: политическая элита США перешла все допустимые пределы лицемерия

Трамп поставил Пенса в затруднительное положение, попросив его отменить результаты выборов во время совместного заседания Конгресса в среду. В ответ Пенс объяснил, что он не может этого сделать, и направил конгрессменам письмо о том, что он будет следовать конституции.

Это вызвало злость главы Белого дома. Трамп писал в ныне заблокированный Twitter, что если Пенс не встанет на защиту конституции и США, то он «будет очень разочарован».

«Я говорю тебе прямо сейчас: я не вижу хороших новостей», — говорил Трамп.

Близкое окружение вице-президента утверждает, что он и его советники надеются обеспечить мирный переход власти к следующей администрации и сделать все возможное, чтобы помочь команде избранного президента Джо Байдена в подготовке к борьбе с пандемией коронавируса.

Применение 25-й поправки потребовало бы, чтобы Пенс и большинство членов кабинета проголосовали за отстранение Трампа от должности из-за неспособности «осуществлять полномочия и свои должностные обязанности». Трамп может оспорить это решение письмом в Конгресс, который через четыре дня должен будет организовать голосование по данному вопросу.

Кедми: политическая элита США перешла все допустимые пределы лицемерия

Американская элита перешла все допустимы пределы лицемерия, заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя политический кризис внутри страны. Использовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти призывает призывает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Впрочем, дееспособность 80-летней представительницы демократов гость YouTube-эфира «Соловьев LIVE» тоже ставит под сомнение.

«Ее любой психиатр посмотрит: она же одержимая! Психически неуравновешенна. У нее мания преследования. Шесть раз упоминает имя президента РФ, который никакого к этому отношения не имеет! Ее разбудят ночью, она закричит: "Путин!". А она была и дальше будет в Штатах  председателем парламента. И все на нее равняются. Америка не просто неадекватна, ей управляют   психические неуравновешенные люди. Я уже не говорю о психический неадекватности избранного президента», — был категоричен Кедми.

Гость передачи Владимира Соловьева также высмеял опасения Пелоси о том, что Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Спикер обратилась к главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли с предложением лишить действующего президента кодов доступа к ядерным ракетам, поскольку тот якобы может использовать арсенал США, чтобы удержать власть. По мнению Кедми, новый глава Белого дома более непредсказуем, по сравнению с Трампом.

Кедми: политическая элита США перешла все допустимые пределы лицемерия

Что касается пока еще действующего президента США, то американские элиты на фоне расколовшего страну политического кризиса решили сделать Трампа «козлом отпущения».

«Это он довел Америку до состояния страны, в которой самое большое число заключенных? Это он довел страну до такой системы здравоохранения, которая не может справиться с эпидемией, хотя бы на уровне Италии и Франции? А сам выбор Трампа, когда он пришел к власти? Я всегда говорил, что это это унижение для Америки. Это безграмотное жлобство стоит во главе мировой державы. Теперь США поменяли грубого американского жлоба на маразматика с прогрессирующей деменцией. Великолепно», – рассуждает Кедми.

Сложившая в США ситуация показала, что американская система не в состоянии решать основные проблемы государства, «скатывает его в пропасть», продолжил Кедми. 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, но в тот же день к сторонникам обратился Трамп. Протесты несогласных с официальными итогами голосования завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

«Если полиция, ФБР, охрана Капитоля смогли допустить, что произошло, то на что они вообще способны? Они не в состоянии предотвратить это? В стране полное, абсолютное беззаконие», — заключил эксперт.

Кедми: политическая элита США перешла все допустимые пределы лицемерия

Всего жертвами столкновения в Капитолии США стали пять человек. Одна из погибших — женщина, ветеран ВВС США — была застрелена в упор полицейским. Еще одну жертву задавали в толпе, двое умерли от резкого ухудшения состояния здоровья во время столкновений. Пятым в больнице скончался офицер полиции Капитолия.

Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.  В городе ввели комендантский час. Режим ЧС продлится вплоть до инаугурации Байдена и закончится в 15:00 (23:00 мск) 21 января.

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