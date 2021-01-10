Кедми об импичменте Трампу: элиты США перешли все допустимые пределы лицемерия

Американская система больше не в состоянии решать основные проблемы государства, считает политический эксперт Яков Кедми.

В США обсуждают возможность применения 25-ой поправки к Конституции для снятия Дональда Трампа с поста президента. Вице-президент США Майк Пенс не исключает такого шага, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении политика.

Согласно 25-ой поправке, вице-президент может занять пост главы государства в том случае, если большая часть сотрудников администрации заявит о недееспособности действующего президента. За полвека такое положение ни разу не применялось.

По данным источника CNN, у команды Пенса есть некоторая «обеспокоенность по поводу рисков, связанных с применением 25-й поправки или даже к процессу импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то опрометчивые действия, подвергнув страну опасности». Утверждается, что действующий президент и вице-президент не общались лично после штурма конгресса США сторонниками Трампа 6 января, в результате которого погибли пять человек.

Трамп публично так и не осудил угрозы убийства в отношении Пенса, которые сторонники президента писали в соцсетях.

«Пенс, наконец, "получил представление о мстительности" Трампа», — утверждает один из источников телеканала.

Другой собеседник CNN утверждает, что Трамп сердится на Пенса, а Пенс «разочарован и опечален Трампом».

Трамп поставил Пенса в затруднительное положение, попросив его отменить результаты выборов во время совместного заседания Конгресса в среду. В ответ Пенс объяснил, что он не может этого сделать, и направил конгрессменам письмо о том, что он будет следовать конституции.

Это вызвало злость главы Белого дома. Трамп писал в ныне заблокированный Twitter, что если Пенс не встанет на защиту конституции и США, то он «будет очень разочарован».

«Я говорю тебе прямо сейчас: я не вижу хороших новостей», — говорил Трамп.

Близкое окружение вице-президента утверждает, что он и его советники надеются обеспечить мирный переход власти к следующей администрации и сделать все возможное, чтобы помочь команде избранного президента Джо Байдена в подготовке к борьбе с пандемией коронавируса.

Применение 25-й поправки потребовало бы, чтобы Пенс и большинство членов кабинета проголосовали за отстранение Трампа от должности из-за неспособности «осуществлять полномочия и свои должностные обязанности». Трамп может оспорить это решение письмом в Конгресс, который через четыре дня должен будет организовать голосование по данному вопросу.

Американская элита перешла все допустимы пределы лицемерия, заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя политический кризис внутри страны. Использовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти призывает призывает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Впрочем, дееспособность 80-летней представительницы демократов гость YouTube-эфира «Соловьев LIVE» тоже ставит под сомнение.

«Ее любой психиатр посмотрит: она же одержимая! Психически неуравновешенна. У нее мания преследования. Шесть раз упоминает имя президента РФ, который никакого к этому отношения не имеет! Ее разбудят ночью, она закричит: "Путин!". А она была и дальше будет в Штатах председателем парламента. И все на нее равняются. Америка не просто неадекватна, ей управляют психические неуравновешенные люди. Я уже не говорю о психический неадекватности избранного президента», — был категоричен Кедми.

Гость передачи Владимира Соловьева также высмеял опасения Пелоси о том, что Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Спикер обратилась к главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли с предложением лишить действующего президента кодов доступа к ядерным ракетам, поскольку тот якобы может использовать арсенал США, чтобы удержать власть. По мнению Кедми, новый глава Белого дома более непредсказуем, по сравнению с Трампом.

Что касается пока еще действующего президента США, то американские элиты на фоне расколовшего страну политического кризиса решили сделать Трампа «козлом отпущения».

«Это он довел Америку до состояния страны, в которой самое большое число заключенных? Это он довел страну до такой системы здравоохранения, которая не может справиться с эпидемией, хотя бы на уровне Италии и Франции? А сам выбор Трампа, когда он пришел к власти? Я всегда говорил, что это это унижение для Америки. Это безграмотное жлобство стоит во главе мировой державы. Теперь США поменяли грубого американского жлоба на маразматика с прогрессирующей деменцией. Великолепно», – рассуждает Кедми.

Сложившая в США ситуация показала, что американская система не в состоянии решать основные проблемы государства, «скатывает его в пропасть», продолжил Кедми. 6 января Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов, но в тот же день к сторонникам обратился Трамп. Протесты несогласных с официальными итогами голосования завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

«Если полиция, ФБР, охрана Капитоля смогли допустить, что произошло, то на что они вообще способны? Они не в состоянии предотвратить это? В стране полное, абсолютное беззаконие», — заключил эксперт.

Всего жертвами столкновения в Капитолии США стали пять человек. Одна из погибших — женщина, ветеран ВВС США — была застрелена в упор полицейским. Еще одну жертву задавали в толпе, двое умерли от резкого ухудшения состояния здоровья во время столкновений. Пятым в больнице скончался офицер полиции Капитолия.