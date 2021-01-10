Токаев и Назарбаев проголосовали на выборах депутатов парламента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-глава республики Нурсултан Назарбаев проголосовали на выборах депутатов парламента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-глава республики Нурсултан Назарбаев проголосовали на выборах депутатов парламента.

Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева, председатель партии "Нур Отан" проголосовал на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов всех уровней.

По словам президента страны Касым-Жомарта Токаева, выборы станут шагом вперед в развитии Казахстана, так как это большой экзамен на "гражданскую зрелость".

"Надеюсь, что в нашем парламенте будут разные партии. По вопросам будущего и по судьбе нашей страны должны быть дискуссии в парламенте, и парламент должен принимать очень качественные законы", — завил президент республики, проголосовав на выборах на избирательном участке во Дворце школьников.

Избирательные участки в Казахстане открылись утро 10 января. В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в Казахстане партий.