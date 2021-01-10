Названы возможные сроки повышения цен на авиабилеты в России

С апреля 2021 года ожидается повышение стоимости билетов на авиаперевозки в России.

С апреля 2021 года ожидается повышение стоимости билетов на авиаперевозки в России.

Об этом заявил аналитик в авиаотрасли, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, передает РИА Новости. Он отметил низкую стоимость билетов на сегодня. Большего падения цен не ожидается, вероятно только их повышение. Низкая стоимость еще может сохраняться на протяжении февраля и даже марта, но уже в середине весны ожидается значительное повышение затрат на путешествие авиатранспортом.

Эксперт отметил, что причиной роста цен будет являться низкая рентабельность авиаперевозок. Компании будут вынуждены поднимать стоимость билетов для того, чтобы избежать банкротства в ближайшее время. На это также влияют финансовые потери, которые были понесены, — издержки составили сотни миллиардов рублей.