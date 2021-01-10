Иностранный журналист указал на преимущества вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет ряд преимуществ для того, чтобы доверять ее эффективности, заявил журналист американского агентства Bloomberg Сэм Фазели.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет ряд преимуществ для того, чтобы доверять ее эффективности, заявил журналист американского агентства Bloomberg Сэм Фазели.

Препарат успешно прошел все стадии клинических испытаний, отметил корреспондент. Эффективность вакцины на каждом этапе была не меньше 90%. Более того, ни у одного добровольца, получившего инъекцию, не было зафиксировано развития тяжелой формы COVID-19. Фазели также отметил, что научные издания не публикуют результаты исследований "Спутника V", но это не умаляет заслуги российских ученых.

Многие страны уже заключили с Москвой контракты на поставки доз вакцины. О появлении каких-либо побочных эффектов уже давно было бы известно, считает журналист. По его мнению, "Спутник V" не уступает в качестве западным аналогам.