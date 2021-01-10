Власти усилят меры безопасности для конгрессменов США

Усиление мер безопасности для конгрессменов США проведут в преддверии инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Усиление мер безопасности для конгрессменов США проведут в преддверии инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Как сообщает портал Axios, решение было принято после того, как на Капитолий произошло нападение 6 января, затем законодатели подверглись критике и нападкам со стороны граждан США, которые враждебно настроены. Ожидается, что меры безопасности для конгрессменов будут усилены в аэропортах, чтобы политики смогли прилететь на инаугурацию Байдена без проблем.

СМИ узнали, что полиция будет дежурить в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса, Международном аэропорту Балтимора и Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.