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9:38   10 Января 2021
Политика

Власти усилят меры безопасности для конгрессменов США

Власти усилят меры безопасности для конгрессменов США

Усиление мер безопасности для конгрессменов США проведут в преддверии инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Как сообщает портал Axios, решение было принято после того, как на Капитолий произошло нападение 6 января, затем законодатели подверглись критике и нападкам со стороны граждан США, которые враждебно настроены. Ожидается, что меры безопасности для конгрессменов будут усилены в аэропортах, чтобы политики смогли прилететь на инаугурацию Байдена без проблем.

СМИ узнали, что полиция будет дежурить в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса, Международном аэропорту Балтимора и Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

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#сша #байден #конгресс

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