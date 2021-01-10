Пятеро американцев погибли в результате стрельбы в Чикаго

Перестрелка со смертельным исходом произошла в пригороде Чикаго Эванстоне, где злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Перестрелка со смертельным исходом произошла в пригороде Чикаго Эванстоне, где злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в аптеке. Оказавшись на месте происшествия, стражи порядка обнаружили, что преступник захватил в заложники женщину, после чего выстрелил в нее.