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9:38   10 Января 2021
Происшествия

Пятеро американцев погибли в результате стрельбы в Чикаго

Пятеро американцев погибли в результате стрельбы в Чикаго

Перестрелка со смертельным исходом произошла в пригороде Чикаго Эванстоне, где злоумышленник открыл огонь по полицейским.

Правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в аптеке. Оказавшись на месте происшествия, стражи порядка обнаружили, что преступник захватил в заложники женщину, после чего выстрелил в нее.

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#сша #стрельба #чикаго

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