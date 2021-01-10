Индонезийские спасатели нашли предполагаемое место крушения Boeing 737-500

Водолазы обнаружили некоторые части самолета Boeing 737-500, который разбился в акватории Яванского моря.

Водолазы обнаружили некоторые части самолета Boeing 737-500, который разбился в акватории Яванского моря.

Спасатели получили сведения о воздушном судне от команды водолазов, принимающих участие в поисковой операции. По их словам, в ходе осмотра предполагаемого места крушения удалось обнаружить некоторые части самолета. В связи с этим водолазы предположили, что самолет, вылетевший из Джакарты, утонул именно здесь, передает телеканал RT.

Место крушения Boeing 737-500 находится неподалеку от острова Лаки. По словам министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади, на борту воздушного судна находились 65 человек.