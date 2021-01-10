Сенатор Пушков раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности основателя американской компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс. Об этом политик написал в своем Twitter.

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в возможности основателя американской компании SpaceX Илона Маска колонизировать Марс. Об этом политик написал в своем Twitter.

Пушков назвал заявление Илона Маска о готовности "пустить с молотка" все свое имущество ради переселения на Марс обычным пиаром и бизнесом.

"Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией", - сообщил российский сенатор в Twitter.

Илон Маск, ставший недавно самым богатым человеком в мире, заявил, что хочет построить на Марсе автономный город, который не будет зависеть от земных законов. Однако его создание потребует крупных вложений, и миллиардер не исключает, что он окажется банкротом после этого.