Вице-президент США не исключил импичмента лидера страны Дональда Трампа

Американский вице-президент Майк Пенс допустил использование 25-й поправки к Конституции для отстранения действующего главы США Дональда Трампа от должности, сообщает CNN.

Американский вице-президент Майк Пенс допустил использование 25-й поправки к Конституции для отстранения действующего главы США Дональда Трампа от должности, сообщает CNN.

Согласно тексту указанной поправки, президент страны должен сложить свои полномочия раньше срока при признании его недееспособным к дальнейшей работе на посту. Его место в таком случае займет вице-глава США. Пенс сообщил, что если поведение Трампа, как американского лидера "станет еще менее предсказуемым", то придется прибегнуть к соответствующим мерам.

Сам Пенс еще в пятницу, по информации издания The New York Times, не видел необходимости просить Трампа покинуть пост президента раньше прекращения его сроков правления.