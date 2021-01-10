Индонезийские спасатели нашли в море останки тел погибших в авиакатастрофе

Спасательные службы обнаружили тела пассажиров, которые находились на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в водах Яванского моря, сообщили в правоохранительных органах.

Спасательные службы обнаружили тела пассажиров, которые находились на борту Boeing 737-524, потерпевшего крушение в водах Яванского моря, сообщили в правоохранительных органах.

Предполагается, что фрагменты тел были доставлены в морг, где их сравнят с ДНК родственников погибших, передает полицейский портал Detik. Также были найдены обломки, которые скорее всего принадлежат самолету.

На место происшествия власти Индонезии направят 10 кораблей, а также порядка 40 водолазов, которые должны в воскресенье начать расследование в предполагаемом месте падения.

Самолет авиакомпании Sriwijaya Air летел из Джакарты в Пантианак, на борту воздушного судна находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Спустя четыре минуты после вылета, лайнер упал в море.