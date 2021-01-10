Состояние Илона Маска впервые составило более 200 млрд долларов

Финансовое состояние американского бизнесмена Илона Маска за последние сутки выросло на 14,5 млрд долларов. Сейчас оно составляет 209 млрд долларов.

Финансовое состояние американского бизнесмена Илона Маска за последние сутки выросло на 14,5 млрд долларов. Сейчас оно составляет 209 млрд долларов.

Илон Маск является основателем компаний Tesla и SpaceX. В минувший четверг он был признан самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. На тот момент его состояние составляло 188,5 млрд долларов.

Однако теперь размер его богатства достиг 209 млрд долларов. Это связано с подорожанием акций компании Tesla, которой владеет Илон Маск. Только с начала января его состояние увеличилось на 39,6 млрд долларов.