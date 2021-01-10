Президентские выборы стартовали в Киргизии

Первые избирательные участки для выборов президента открылись в Киргизии. Начиная с 08:00 по местному времени в стране начали работать больше 2,4 тыс. мест для голосования.

Первые избирательные участки для выборов президента открылись в Киргизии. Начиная с 08:00 по местному времени в стране начали работать больше 2,4 тыс. мест для голосования.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала необходимость оснастить пункты средствами индивидуальной защиты, а также ввести организационные правила проведения плебисцита. В целях предотвращения новых случаев COVID-19 на участках сейчас действуют санитарно-эпидемиологические нормы, в частности обработка помещений раз в несколько часов.

"По республике открылись 2420 избирательных участков", — уточнили в пресс-службе ЦИК.

Еще 48 пунктов для реализации избирательного права граждан Киргизии будут работать за пределами республики. Подавляющее большинство из них — 15 — учреждены на территории России. В один день с выборами главы государства в стране проходит референдум по определению новой формы правления: парламентской или президентской.