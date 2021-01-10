Журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала о встрече с сыном Лукашенко
Журналистка Наиля Аскер-Заде опубликовала в Instagram селфи с сыном президента Белоруссии Николаем Лукашенко. Она поделилась своими впечатлениями о встрече с молодым человеком.
Аскер-Заде описала своего собеседника "очень приятного молодого человека". Также она разделила с поклонницами любовь к сыну действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и подметила приятную наружность Николая и глубокий ум.
"Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека", — отметила Наиля Аскер-Заде.
Журналистка написала, что понимает девушек, которые без ума от 16-ти летнего парня. Кроме того, журналистка указала, что в интервью Николай ответил на самые интригующие вопросы фанаток. Беседа с ним скоро появится в эфире канала "Россия-1".