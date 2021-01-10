Журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала о встрече с сыном Лукашенко

Журналистка Наиля Аскер-Заде опубликовала в Instagram селфи с сыном президента Белоруссии Николаем Лукашенко. Она поделилась своими впечатлениями о встрече с молодым человеком.

Журналистка Наиля Аскер-Заде опубликовала в Instagram селфи с сыном президента Белоруссии Николаем Лукашенко. Она поделилась своими впечатлениями о встрече с молодым человеком.

Аскер-Заде описала своего собеседника "очень приятного молодого человека". Также она разделила с поклонницами любовь к сыну действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и подметила приятную наружность Николая и глубокий ум.

"Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека", — отметила Наиля Аскер-Заде.

Журналистка написала, что понимает девушек, которые без ума от 16-ти летнего парня. Кроме того, журналистка указала, что в интервью Николай ответил на самые интригующие вопросы фанаток. Беседа с ним скоро появится в эфире канала "Россия-1".