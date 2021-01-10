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5:22   10 Января 2021
Общество

Корреспондент немецкого телеканала Das Erste восхитился зимой в Москве

Корреспондент немецкого телеканала Das Erste восхитился зимой в Москве

Зимняя Москва впечатлила представителей немецкого телеканала Das Erste. Журналисты встретили новогодние праздники в столице России.

Москвичи, по словам корреспондентов, больше всего любят проводить время в Парке Горького, главные дорожки которого сейчас превратились в один большой каток. Из-за пандемии действуют некоторые ограничения на входе, поэтому столпотворений нет. Также немецкие гости отметили экскурсионные теплоходы, которые ходят по Москве-реке.

Однако по столице России можно и просто погулять, город очень красивый зимой. Власти Москвы, как заметил журналист, всеми силами поднимают настроение жителям. Поэтому праздничная атмосфера царила в городе даже во время распространения коронавируса.

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#москва #парк горького #Das Erste

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