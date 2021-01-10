Депутат заксобрания Западной Вирджинии покинул пост после штурма Капитолия

Депутата парламента штата Западная Вирджиния Деррика Эванса обвинили в "незаконном проникновении" в здание Капитолия. Сразу после этого он подал в отставку.

Депутата парламента штата Западная Вирджиния Деррика Эванса обвинили в "незаконном проникновении" в здание Капитолия. Сразу после этого он подал в отставку.

В день атаки Капитолия недавно избранный член палаты представителей Западной Вирджинии вел прямую трансляцию на своем аккаунте в Facebook, где он присоединялся к толпе протестующих сторонников Трампа и приветствовал их незаконное проникновение в здание Конгресса США, передает ТАСС.

"Мы вошли, мы вошли! Деррик Эванс в Капитолии!", — скандировал политик на видео.

Поведение депутата осудили однопартийцы-республиканцы. Сам же Эванс выразил сожаление за причинение "боли или смущения", которые возможно появились у родных, друзей, избирателей и других жителей Западной Вирджинии.