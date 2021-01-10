Великобритания направит миллиард долларов на вакцинацию стран третьего мира

Великобритания поможет развивающимся странам в борьбе с коронавирусом. Для вакцинации жителей страна собрала миллиард долларов.

Великобритания поможет развивающимся странам в борьбе с коронавирусом. Для вакцинации жителей страна собрала миллиард долларов.

Великобритании удалось привлечь миллиард долларов, чтобы помочь 92 странам получить вакцину от коронавируса и остановить его распространение, заявили в британском постпредстве при ООН.

Собранные средства потратят на механизм COVAX Advance Market Commitment. Среди полученных денег 548 миллионов долларов Великобритания вложила сама, пояснили в постпредстве.

Полученные деньги позволят обеспечить миллиард доз вакцины для уязвимых стран. Необходимо сосредоточиться на глобальном решении этой проблемы, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.