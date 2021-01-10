Президент Украины Владимир Зеленский уже давно привил себя и своих близких от COVID-19, используя российскую вакцину, которую он всеми силами бойкотирует в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский уже давно привил себя и своих близких от COVID-19, используя российскую вакцину, которую он всеми силами бойкотирует в Киеве.

Препарат российского производства на сегодняшний день является самым эффективным, заявил депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne. Он также поставил под сомнение ярое недоверие Зеленского к этой вакцине, передает РИА Новости.

"Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной", — заверил Кива.

Политика Зеленского, направленная против российской вакцины "каждый день забирает сотни жизней", а жители Украины за это "проклинают" президента. Киев отказывается от препарата Москвы, так как считает его непроверенным.